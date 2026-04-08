В Исламабаде объявили выходные на фоне переговоров США и Ирана

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Власти Исламабада объявили 9 и 10 апреля выходными на фоне переговоров США и Ирана, которые должны пройти в городе 10 апреля, сообщает издание Pakistan Observer со ссылкой на заявление окружного магистрата города.
Президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов, и Тегеран начнет переговоры с США в пятницу в столице Пакистана Исламабаде.
"Уведомляем, что 9 и 10 апреля 2026 года (четверг и пятница) объявляются местными выходными в пределах административной зоны столичного округа Исламабад, за исключением офисов служб жизнеобеспечения в Исламабаде, включая больницы, администрацию, полицию", - говорится в заявлении окружного магистрата Исламабада.
Издание подчеркивает, что выходные введены в преддверии знаковых мирных переговоров между США и Ираном для обеспечения бесперебойной логистики, безопасности и удобства населения.