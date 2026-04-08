США уже нарушили три пункта мирного плана, заявил спикер парламента Ирана

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Вашингтон уже нарушил три ключевых пункта иранского предложения по перемирию, заявил спикер парламента ИРИ Мохаммад-Багер Галибаф.
По его словам, речь идет об атаках на Ливан, вторжении беспилотника в воздушное пространство Ирана, а также об отказе Тегерану в праве обогащать уран. Он подчеркнул, что в таких условиях двустороннее прекращение огня или переговоры нецелесообразны.
Ранее вечером президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что в течение дня перемирие уже не единожды нарушил Израиль, и пообещал дать решительный ответ. Глава МИД ИРИ Аббас Аракчи прежде обсудил этот вопрос с пакистанской стороной, выступившей посредником между Тегераном и Вашингтоном.
В ночь на среду США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня. Израильская армия также заявила о приостановке атак, продолжив, однако, операцию против шиитского движения "Хезболла". Авиация и артиллерия ударили по более чем десяти населенным пунктам на юге Ливана, сообщается о десятках погибших и сотнях пострадавших.
Тем временем, по сообщениям СМИ, совместно с американцами Израиль нанес удары по НПЗ на юге Ирана. КСИР сообщал о сбитом беспилотнике Hermes 900 над южной провинцией Фарс. По данным иранского агентства Fars, одновременно с атаками Израиля на Ливан прекратился и проход танкеров через Ормузский пролив.
Согласно условиям перемирия, Тегеран обязался обеспечить безопасное судоходство в Ормузском проливе. В основу будущего соглашения может лечь иранский план из десяти пунктов. Согласно ему, ИРИ оставляет за собой контроль над Ормузом, освобождается от санкций, получает компенсации и продолжает обогащать уран.
