США уже нарушили три пункта мирного плана, заявил спикер парламента Ирана

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Вашингтон уже нарушил три ключевых пункта иранского предложения по перемирию, заявил спикер парламента ИРИ Мохаммад-Багер Галибаф.

"Как ясно заявил президент США , предложение Ирана из десяти пунктов является "работоспособной основой для переговоров". <...> Однако к настоящему времени были нарушены три пункта этого предложения", — написал он в соцсети Х

По его словам, речь идет об атаках на Ливан, вторжении беспилотника в воздушное пространство Ирана, а также об отказе Тегерану в праве обогащать уран. Он подчеркнул, что в таких условиях двустороннее прекращение огня или переговоры нецелесообразны.

Ранее вечером президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что в течение дня перемирие уже не единожды нарушил Израиль , и пообещал дать решительный ответ. Глава МИД ИРИ Аббас Аракчи прежде обсудил этот вопрос с пакистанской стороной, выступившей посредником между Тегераном и Вашингтоном.

В ночь на среду США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня. Израильская армия также заявила о приостановке атак, продолжив, однако, операцию против шиитского движения " Хезболла ". Авиация и артиллерия ударили по более чем десяти населенным пунктам на юге Ливана, сообщается о десятках погибших и сотнях пострадавших.

Тем временем, по сообщениям СМИ, совместно с американцами Израиль нанес удары по НПЗ на юге Ирана. КСИР сообщал о сбитом беспилотнике Hermes 900 над южной провинцией Фарс. По данным иранского агентства Fars, одновременно с атаками Израиля на Ливан прекратился и проход танкеров через Ормузский пролив.