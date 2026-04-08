Белый дом назвал условия для переговоров с Ираном
20:47 08.04.2026 (обновлено: 20:50 08.04.2026)
Белый дом назвал условия для переговоров с Ираном

Трамп будет вести переговоры с Ираном только при открытом Ормузском проливе

Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и его команда будут вести переговоры с Ираном в ближайшие две недели только при условии, что Ормузский пролив будет оставаться открытым для судоходства, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Он (Трамп - ред.) и его переговорная группа сосредоточат усилия на этой работе (по достижению сделки с Ираном - ред.) в течение следующих двух недель, пока Ормузский пролив остается открытым без каких-либо ограничений или задержек", - сказала Левитт во время пресс-брифинга.
Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что страна одержала победу в войне с США после принятия иранского предложения из 10 пунктов.
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
Британия может направить в Ормуз корабль с минными тральщиками, пишут СМИ
Вчера, 20:46
 
