Белый дом назвал условия для переговоров с Ираном

ВАШИНГТОН, 8 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и его команда будут вести переговоры с Ираном в ближайшие две недели только при условии, что Ормузский пролив будет оставаться открытым для судоходства, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.