Двое полицейских получили ранения при ЧП в посольстве США в Бельгии

БРЮССЕЛЬ, 8 апр – РИА Новости. Двое полицейских получили лёгкие травмы при вызове в посольство США в Брюсселе для задержания человека, который отказывался покинуть помещение, сообщила РИА Новости представитель брюссельской полиции Линда Камареро-Верде.
"Сегодня около 12.00 (13.00 мск) полиция прибыла в посольство США в Брюсселе из-за человека, который отказывался покинуть здание. Во время вызова двое сотрудников службы безопасности федеральной полиции получили лёгкие травмы. Подозреваемого доставили в полицейский участок для допроса. Расследование продолжается, в том числе с анализом записей с камер наблюдения", - сказала она
