Двое полицейских получили ранения при ЧП в посольстве США в Бельгии - РИА Новости, 08.04.2026
20:45 08.04.2026 (обновлено: 20:52 08.04.2026)
Двое полицейских получили ранения при ЧП в посольстве США в Бельгии

Двое полицейских получили ранения при ЧП в посольстве США в Брюсселе

© AP Photo / Francois Walschaerts — Полиция в Брюсселе
Полиция в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
© AP Photo / Francois Walschaerts
Полиция в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 8 апр – РИА Новости. Двое полицейских получили лёгкие травмы при вызове в посольство США в Брюсселе для задержания человека, который отказывался покинуть помещение, сообщила РИА Новости представитель брюссельской полиции Линда Камареро-Верде.
"Сегодня около 12.00 (13.00 мск) полиция прибыла в посольство США в Брюсселе из-за человека, который отказывался покинуть здание. Во время вызова двое сотрудников службы безопасности федеральной полиции получили лёгкие травмы. Подозреваемого доставили в полицейский участок для допроса. Расследование продолжается, в том числе с анализом записей с камер наблюдения", - сказала она
Здание посольства США в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
Посольство США в Венесуэле официально возобновило работу
31 марта, 07:39
 
