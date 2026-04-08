США продолжают переброску тысяч солдат на Ближний Восток, сообщило Reuters

ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Соединенные Штаты пока продолжают переброску тысяч морских пехотинцев на Ближний Восток на фоне прекращения огня между Вашингтоном и Тегераном, утверждает агентство Рейтер со ссылкой на американских чиновников.