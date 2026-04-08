США продолжают переброску тысяч солдат на Ближний Восток, сообщило Reuters - РИА Новости, 08.04.2026
20:33 08.04.2026
США продолжают переброску тысяч солдат на Ближний Восток, сообщило Reuters

ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Соединенные Штаты пока продолжают переброску тысяч морских пехотинцев на Ближний Восток на фоне прекращения огня между Вашингтоном и Тегераном, утверждает агентство Рейтер со ссылкой на американских чиновников.
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
"На Ближнем Востоке находятся более 50 тысяч американских военнослужащих, и США продолжают наращивать их численность. Американские официальные лица сообщили Рейтер, что переброска тысяч морских пехотинцев из Сан-Диего в регион пока продолжается", - пишет Рейтер.
Ранее издание Politico проинформировало, что более двух тысяч морских пехотинцев отправились на Ближний Восток с базы в Сан-Диего. Многие специалисты увязывали это с возможной операцией по захвату иранского острова Харк, морского хаба Ирана в Персидском заливе, где находятся объекты нефтяной инфраструктуры страны.
В миреБлижний ВостокИранСШАДональд ТрампАббас АракчиPoliticoВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
