19:45 08.04.2026
США построят в Венгрии до десяти малых модульных реакторов на $20 млрд

Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 апр – РИА Новости. Белый дом сообщил о достижении соглашения с правительством Венгрии по проектированию и потенциальному строительству до десяти малых модульных реакторов США стоимостью 20 миллиардов долларов.
"В рамках межправительственного соглашения по гражданской ядерной энергии США поддерживают проведение предварительного проектирования (FEED) для содействия развертыванию в Венгрии новых американских малых модульных реакторов (SMR). Исследование FEED прокладывает путь к закупке и строительству Венгрией до десяти американских SMR общей потенциальной стоимостью 20 миллиардов долларов", - говорится в официальном заявлении Белого дома.
