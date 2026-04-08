США продлили до 9 июля разрешение американцам платить налоги в России

18:17 08.04.2026
Минфин США продлил до 9 июля разрешение американцам платить налоги в России

CC BY 2.0 / Paul Savala / Treasury Department — Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. США продлили до 9 июля разрешение американцам платить налоги, сборы и иные обязательные платежи в России, следует из новой генеральной лицензии управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США.
"За исключением случаев, предусмотренных пунктом (b) настоящей генеральной лицензии, физическим и юридическим лицам США, а также организациям, прямо или косвенно находящимся в собственности или под контролем лица США, разрешается уплачивать налоги, сборы или импортные пошлины, а также приобретать или получать разрешения, лицензии, регистрации, сертификаты или налоговые возвраты... при условии, что такие операции являются обычными, сопутствующими и необходимыми для повседневной деятельности этих лиц или организаций США в Российской Федерации, до 00.01 по восточному летнему времени (7.00 мск) 9 июля 2026 года", - говорится в тексте лицензии.
Новый документ заменяет предыдущую генеральную лицензию от 6 января 2026 года.
