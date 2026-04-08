США одержали в Иране решающую победу, утверждает Хегсет

ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Шеф Пентагона Пит Хегсет утверждает, что США одержали "решающую победу" в военном конфликте с Ираном.
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что страна одержала победу в войне с США после принятия иранского предложения из 10 пунктов.
"Мы только что одержали решающую военную победу в операции "Эпическая ярость", - заявил Хегсет на брифинге.
Более того, он назвал "победу" США исторической и ошеломляющей.