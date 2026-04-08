Папа римский поддержал перемирие между США и Ираном
14:50 08.04.2026
Папа римский поддержал перемирие между США и Ираном

Папа римский Лев XIV поддержал перемирие между Ираном и США

© AP Photo / Tiziana Fabi — Папа римский Лев XIV
Папа римский Лев XIV - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
© AP Photo / Tiziana Fabi
Папа римский Лев XIV. Архивное фото
ВАТИКАН, 8 апр - РИА Новости. Папа Римский Лев XIV поддержал достижение перемирия между США и Ираном, назвав его знаком живой надежды.
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели.
"После недавних часов сильной напряженности для Ближнего Востока и всего мира я с удовлетворением и приветствую объявление о немедленном двухнедельном перемирии, принимая его как знак живой надежду", - заявил понтифик в среду по окончании всеобщей аудиенции в Ватикане.
Он подчеркнул, что положить конец конфликтам можно только путем возобновления переговоров и призвал верующих к молитве в этот период деликатной дипломатической работы.
"Надеюсь, что готовность к диалогу может стать инструментом для разрешения других конфликтов по всему миру", - заключил папа Лев.
