Папа римский поддержал перемирие между США и Ираном

ВАТИКАН, 8 апр - РИА Новости. Папа Римский Лев XIV поддержал достижение перемирия между США и Ираном, назвав его знаком живой надежды.

Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели.

"После недавних часов сильной напряженности для Ближнего Востока и всего мира я с удовлетворением и приветствую объявление о немедленном двухнедельном перемирии, принимая его как знак живой надежду", - заявил понтифик в среду по окончании всеобщей аудиенции в Ватикане

Он подчеркнул, что положить конец конфликтам можно только путем возобновления переговоров и призвал верующих к молитве в этот период деликатной дипломатической работы.