США и Израиль нарушили перемирие, заявило иранское СМИ - РИА Новости, 08.04.2026
13:57 08.04.2026 (обновлено: 14:37 08.04.2026)
США и Израиль нарушили перемирие, заявило иранское СМИ

Press TV: США и Израиль атаковали НПЗ в Иране и нарушили перемирие

© AP Photo / Vahid SalemiРазбор завалов жилого дома, пострадавшего в результате американо-израильского удара в Тегеране
Разбор завалов жилого дома, пострадавшего в результате американо-израильского удара в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 8 апр — РИА Новости. США и Израиль нанесли удары по НПЗ на юге Ливана, тем самым нарушив перемирие, утверждает телеканал Press TV.
"Американо-израильские силы атаковали нефтеперерабатывающий завод на Лаване", — говорится в публикации.
Мужчина на улице после объявления о двухнедельном прекращении огня с США и Израилем в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
"Это капитуляция". Почему Трамп согласился на переговоры с Ираном
14:15
Ранее сегодня агентство Mehr сообщало о звуках взрывов на этом объекте, а также на острове Сирри.
В ночь на среду Вашингтон и Тегеран договорились о двухнедельном прекращении огня. В этот срок ИРИ обязалась обеспечить безопасное судоходство в Ормузском проливе с учетом технических ограничений. Сейчас через него разрешается проходить лишь дружественным ей странам. По данным Tasnim, среди них Россия, Китай, Индия, Ирак и Пакистан.
Стороны также разработают проект мирного соглашения, в основу которого может лечь иранский план из десяти пунктов. В их числе — сохранение за Тегераном контроля над Ормузом, снятие всех санкций, выплата компенсаций, продолжение обогащения урана. Президент США Дональд Трамп назвал это предложение приемлемой основой для диалога. Первый раунд переговоров пройдет 10 апреля в Исламабаде.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
Трамп моргнул: Иран еще не победил, но США уже проиграли
09:32
 
