СМИ: в Республиканской партии США росли опасения по Ирану из-за Трампа

ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. В Республиканской партии США усиливались опасения, что президент Дональд Трамп попытается еще глубже втянуть страну в конфликт с Ираном, пишет издание Semafor со ссылкой на источники, близкие к Белому дому.
Как отмечает издание, менее чем за два часа до истечения ультиматума, выдвинутого Тегерану, хозяин Белого дома отказался от немедленной эскалации и объявил о двухнедельной паузе в ударах, увязав ее с открытием Ормузского пролива. Это решение, по данным Semafor, с облегчением восприняли даже многие из его ближайшего окружения, поскольку в преддверии дедлайна угрозы президента о расширении конфликта воспринимались всерьез.
"Я не хочу видеть, как мы начинаем взрывать гражданскую инфраструктуру. Мы не воюем с иранским народом", - приводит издание слова влиятельного сенатора-республиканца Рона Джонсона.
Semafor напоминает, что в последние дни Трамп последовательно ужесточал риторику, угрожая ударами по иранской гражданской инфраструктуре, включая мосты и электростанции. Во вторник утром он еще больше обострил ситуацию, заявив, что "целая цивилизация погибнет этой ночью".
При этом, подчеркивается в публикации, среди республиканцев почти не нашлось желающих открыто сдерживать Трампа, хотя часть представителей партии выражала явную тревогу. В частности, конгрессмен Нейтан Морэн после публикации Трампа о гибели "целой цивилизации" заявил, что не поддерживает уничтожение гражданских объектов и такая риторика не соответствует принципам, которыми, по его словам, должны руководствоваться США.