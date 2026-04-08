СМИ: в Республиканской партии США росли опасения по Ирану из-за Трампа
10:55 08.04.2026 (обновлено: 10:57 08.04.2026)
СМИ: в Республиканской партии США росли опасения по Ирану из-за Трампа

Semafor: республиканцы опасались большего втягивания США в конфликт с Ираном

Флаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. В Республиканской партии США усиливались опасения, что президент Дональд Трамп попытается еще глубже втянуть страну в конфликт с Ираном, пишет издание Semafor со ссылкой на источники, близкие к Белому дому.
В ночь на среду Трамп заявил о согласии приостановить удары по Ирану на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Тегеран начнет переговоры с США в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде.
Как отмечает издание, менее чем за два часа до истечения ультиматума, выдвинутого Тегерану, хозяин Белого дома отказался от немедленной эскалации и объявил о двухнедельной паузе в ударах, увязав ее с открытием Ормузского пролива. Это решение, по данным Semafor, с облегчением восприняли даже многие из его ближайшего окружения, поскольку в преддверии дедлайна угрозы президента о расширении конфликта воспринимались всерьез.
"Я не хочу видеть, как мы начинаем взрывать гражданскую инфраструктуру. Мы не воюем с иранским народом", - приводит издание слова влиятельного сенатора-республиканца Рона Джонсона.
Semafor напоминает, что в последние дни Трамп последовательно ужесточал риторику, угрожая ударами по иранской гражданской инфраструктуре, включая мосты и электростанции. Во вторник утром он еще больше обострил ситуацию, заявив, что "целая цивилизация погибнет этой ночью".
При этом, подчеркивается в публикации, среди республиканцев почти не нашлось желающих открыто сдерживать Трампа, хотя часть представителей партии выражала явную тревогу. В частности, конгрессмен Нейтан Морэн после публикации Трампа о гибели "целой цивилизации" заявил, что не поддерживает уничтожение гражданских объектов и такая риторика не соответствует принципам, которыми, по его словам, должны руководствоваться США.
