СМИ: в Республиканской партии США росли опасения по Ирану из-за Трампа

Semafor напоминает, что в последние дни Трамп последовательно ужесточал риторику, угрожая ударами по иранской гражданской инфраструктуре, включая мосты и электростанции. Во вторник утром он еще больше обострил ситуацию, заявив, что "целая цивилизация погибнет этой ночью".

При этом, подчеркивается в публикации, среди республиканцев почти не нашлось желающих открыто сдерживать Трампа, хотя часть представителей партии выражала явную тревогу. В частности, конгрессмен Нейтан Морэн после публикации Трампа о гибели "целой цивилизации" заявил, что не поддерживает уничтожение гражданских объектов и такая риторика не соответствует принципам, которыми, по его словам, должны руководствоваться США.