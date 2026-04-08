СМИ: США и Израиль заранее согласовали прекращение огня с Ираном

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. США и Израиль заранее согласовали двухнедельное прекращение огня с Ираном, сообщает израильская газета Times of Israel со ссылкой на заявление высокопоставленного израильского чиновника.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о согласии приостановить удары по Ирану на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Тегеран начнет переговоры с США в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде.
"Высокопоставленный израильский чиновник заявляет, что США "заранее согласовали" с Израилем двухнедельное прекращение огня с Ираном", - говорится в материале издания.
По словам источника, администрация Трампа сообщила Израилю, что в ходе предстоящих переговоров США будут настаивать на том, чтобы Иран избавился от всех своих ядерных материалов, приостановил обогащение урана, "убрал угрозу баллистических ракет", а также на ряде других требований. Источник добавил, что это общие цели США и Израиля.