"Это катастрофа": в Вашингтоне отреагировали на перемирие с Ираном

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Конгрессмен от Республиканской партии Крис Мерфи назвал катастрофой условия перемирия между США и Ираном, об этом он заявил в эфире телеканала CNN

"Кто знает, правда ли все это. Но если, по крайней мере, это соглашение дает Ирану право контролировать пролив, то это катастрофа для всего мира и просто поразительно, до чего мы дошли, что Дональд Трамп предпринял военные действия, которые, по-видимому, дали Ирану контроль над важнейшим водным путем, над которым он не имел контроля до начала войны", — отметил политик.

При этом Мерфи обвинил американского лидера в постоянной лжи и выразил сомнения по поводу истинных условий перемирия, которые преподносятся сторонами по-разному.

Ранее хозяин Белого дома заявил, что США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня. Штаты, по его словам, получили от Ирана предложение из десяти пунктов, которое может послужить рабочей основой для переговоров.

Высший совет национальной безопасности Ирана после этого объявил о победе в войне с Соединенными Штатами, которые, по его утверждению, приняли предложение Тегерана. США , как заявил иранский совбез, согласились оставить контроль над Ормузским проливом за Тегераном, выплатить ему компенсацию, снять санкции, позволив продолжить обогащение урана, а также вывести войска с Ближнего Востока

Переговоры с США стартуют в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде, Тегеран выделил на весь переговорный процесс две недели, на этот срок будет установлен режим прекращения огня. При этом совбез подчеркнул, что переговорный процесс не означает завершения войны со Штатами.

В 3:00 мск в среду должен был истечь срок ультиматума, выдвинутого Трампом. Президент США требовал от Тегерана открыть движение по Ормузскому проливу, в противном случае угрожая нанести удары по иранским мостам и электростанциям. Исламская республика пообещала ответные меры, если американцы осуществят задуманное.