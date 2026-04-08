СМИ: США связали открытие Ормузского пролива с прекращением атак на Иран

ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Администрация США увязывает безопасность в Ормузском проливе с прекращением атак на Иран, сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома.
По тем же данным, в рамках озвученной президентом США Дональдом Трампом договоренности с Ираном Израиль согласился на двухнедельное прекращение огня и остановит удары.
Трамп ранее установил крайний срок 7 апреля 20.00 по времени Вашингтона, намекая на удары по иранской инфраструктуре. За полтора часа до истечения ультиматума он объявил о достижении соглашения о прекращении огня на две недели, за которые будет выработана окончательная сделка.
Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани ранее заявил, что Ормузский пролив остается открытым для навигации, за исключением судов, связанных с проявляющими агрессию против Тегерана странами.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.