США согласны снять санкции и выплатить компенсацию, заявили в Иране

ТЕГЕРАН, 8 апр - РИА Новости. США согласны оставить контроль над Ормузским проливом за Ираном, выплатить ему компенсацию, снять санкции с Тегерана, позволив ему продолжать обогащение урана, а также вывести войска с Ближнего Востока, утверждает Высший совет национальной безопасности (ВСНБ) исламской республики.