США согласны снять санкции и выплатить компенсацию, заявили в Иране - РИА Новости, 08.04.2026
02:28 08.04.2026 (обновлено: 02:38 08.04.2026)
Совбез Ирана заявил, что США согласны снять санкции и выплатить компенсацию

Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 8 апр - РИА Новости. США согласны оставить контроль над Ормузским проливом за Ираном, выплатить ему компенсацию, снять санкции с Тегерана, позволив ему продолжать обогащение урана, а также вывести войска с Ближнего Востока, утверждает Высший совет национальной безопасности (ВСНБ) исламской республики.
"США признают принцип ненападения на Иран, признают сохранение контроля Ирана над Ормузским проливом, продолжение Ираном обогащения урана, снятие всех первичных и вторичных санкций, прекращение действия всех резолюций Совета Безопасности ООН и Совета управляющих МАГАТЭ, согласны с выплатой Ирану компенсации, а также с выводом американских войск из Ближнего Востока и прекращением войны на всех фронтах", - говорится в заявлении, его цитирует гостелерадиокомпания Ирана.
В миреСШАИранОрмузский проливБлижний ВостокООНМАГАТЭВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
