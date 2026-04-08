США согласны снять санкции и выплатить компенсацию, заявили в Иране

ТЕГЕРАН, 8 апр - РИА Новости. США согласны оставить контроль над Ормузским проливом за Ираном, выплатить ему компенсацию, снять санкции с Тегерана, позволив ему продолжать обогащение урана, а также вывести войска с Ближнего Востока, утверждает Высший совет национальной безопасности (ВСНБ) исламской республики.
"США признают принцип ненападения на Иран, признают сохранение контроля Ирана над Ормузским проливом, продолжение Ираном обогащения урана, снятие всех первичных и вторичных санкций, прекращение действия всех резолюций Совета Безопасности ООН и Совета управляющих МАГАТЭ, согласны с выплатой Ирану компенсации, а также с выводом американских войск из Ближнего Востока и прекращением войны на всех фронтах", - говорится в заявлении, его цитирует гостелерадиокомпания Ирана.