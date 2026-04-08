Рейтинг@Mail.ru
Сотрудники ICE подстрелили в США нелегала, пытавшего наехать на них - РИА Новости, 08.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:21 08.04.2026
Сотрудники ICE подстрелили в США нелегала, пытавшего наехать на них

Сотрудники ICE подстрелили в Калифорнии нелегала, пытавшего наехать на них

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonСотрудник отдела по обеспечению соблюдения иммиграционного законодательства и депортации Иммиграционной и таможенной службы США
Сотрудник отдела по обеспечению соблюдения иммиграционного законодательства и депортации Иммиграционной и таможенной службы США - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Сотрудник отдела по обеспечению соблюдения иммиграционного законодательства и депортации Иммиграционной и таможенной службы США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЬЮ-ЙОРК, 8 апр – РИА Новости. Сотрудники миграционной полиции США (ICE) подстрелили в Калифорнии нелегала, который попытался задавить силовиков, мужчина в больнице, утверждает глава службы Тодд Лайонс.
В ICE заявляют, что злоумышленник, член банды, разыскивался в Сальвадоре в связи с убийством.
"Когда сотрудники приблизились к автомобилю, разыскиваемый член банды использовал свое транспортное средство в качестве оружия, пытаясь наехать на сотрудника. В соответствии со своей подготовкой, наши сотрудники произвели оборонительные выстрелы, чтобы защитить себя, своих коллег и общественность", – говорится в заявлении Лайонса в Х.
Нелегал в больнице, отметил он.
Данный инцидент с миграционщиками – не первый. Рейд в январе на нелегальных мигрантов в Миннесоте привел к двум смертельным случаям: 7 января офицер ICE смертельно ранил женщину, которая якобы пыталась его задавить на машине, а 24 января был застрелен еще один протестующий, что спровоцировало волну протестов в штате и всей стране.
В миреКалифорнияСальвадор
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала