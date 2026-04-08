Сотрудники ICE подстрелили в США нелегала, пытавшего наехать на них

НЬЮ-ЙОРК, 8 апр – РИА Новости. Сотрудники миграционной полиции США (ICE) подстрелили в Калифорнии нелегала, который попытался задавить силовиков, мужчина в больнице, утверждает глава службы Тодд Лайонс.
В ICE заявляют, что злоумышленник, член банды, разыскивался в Сальвадоре в связи с убийством.
"Когда сотрудники приблизились к автомобилю, разыскиваемый член банды использовал свое транспортное средство в качестве оружия, пытаясь наехать на сотрудника. В соответствии со своей подготовкой, наши сотрудники произвели оборонительные выстрелы, чтобы защитить себя, своих коллег и общественность", – говорится в заявлении Лайонса в Х.
Нелегал в больнице, отметил он.
Данный инцидент с миграционщиками – не первый. Рейд в январе на нелегальных мигрантов в Миннесоте привел к двум смертельным случаям: 7 января офицер ICE смертельно ранил женщину, которая якобы пыталась его задавить на машине, а 24 января был застрелен еще один протестующий, что спровоцировало волну протестов в штате и всей стране.
ФБР арестовала мужчину за угрозы в адрес Трампа и ICE
6 февраля, 03:30