"Все закончится за год". Вашингтон принял ключевое решение

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости, Надежда Сарапина. Вашингтон готовит смену экономической модели. Со следующего года все силы бросят на милитаризацию и обеспечение энергетической безопасности, а вот сельхозсектор, науку, образование и социальные программы ждет серьезная экономия. Такой разворот в сторону обороны может привести к тяжелым последствиям, предупреждают экономисты. Об изменениях в бюджете США — в материале РИА Новости.

Четкие приоритеты

Администрация Дональда Трампа запросила увеличение военного бюджета на 40 процентов — до рекордных полутора триллионов долларов. В том числе предлагается потратить 65,8 миллиарда долларов на постройку 34 кораблей — 18 боевых и 16 вспомогательных. Такие внушительные инвестиции призваны восстановить ударную мощь США и гарантировать абсолютное военное превосходство перед лицом глобальных угроз, утверждается в проекте бюджета на 2027 год.

Значительные прибавки предусмотрены в энергетическом секторе: дополнительные 4,7 миллиарда выделят на повышение доступности энергии, еще 3,6 миллиарда — на ядерную безопасность. Однако, помимо разработки реакторов следующего поколения, эти расходы включают и траты на ядерное оружие. На стимулирование внутренней добычи важнейших видов полезных ископаемых выделят дополнительные 394 миллиона долларов, еще 89 миллионов отведут на развитие НПЗ. Зеленые инициативы на 15,2 миллиарда долларов пустят под нож. Уделят внимание и борьбе с нелегальной миграцией: иммиграционной службе прибавят десять миллиардов, Береговой охране — 12,5 миллиарда, таможне — 18,5.

А вот финансирование национального научного фонда, Министерства труда, здравоохранения и социальных служб, Министерства сельского хозяйства, Министерства торговли и ряда других институтов — урежут. Так, программу помощи малоимущим семьям в оплате коммунальных услуг сократят на четыре миллиарда долларов, на беженцах сэкономят 768 миллионов, национальные институты здравоохранения потеряют пять миллиардов, под сокращения также попадают образовательные программы и прочие меры соцподдержки.

Украина вовсе не упоминается в статьях расходов. Киеву не предусмотрено ни военной, ни финансовой, ни гуманитарной помощи. Теперь проект ждет одобрения конгресса.

За и против

Фактически Штаты не просто распределяют финансы, а выбирают модель развития на ближайшее время, считают аналитики. Приоритеты ясны: оборона и создание энергетической мировой сверхдержавы. Реализация этих задач вполне по силам Вашингтону, однако стратегия рисковая, считает член РАСО, топ-менеджер в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода.

Тем не менее такой подход соответствует заявленным ранее Трампом целям экономического роста и промышленного "возрождения Америки", добавляет, в свою очередь, завлабораторией анализа институтов и финансовых рынков Президентской академии Александр Абрамов.

В краткосрочной перспективе военная ориентация действительно даст и ощутимый промышленный импульс: значительная часть средств пойдет на производство вооружений, загрузку предприятий, создание заказов для оборонного комплекса и смежных отраслей.

"Похожий эффект можно ожидать и в энергетике, где дополнительные вложения способны поддержать инвестиционную активность. Но здесь важно понимать, что этот рост специфический и нестабильный — он завязан на государственный спрос и военную повестку, а не на устойчивое расширение гражданской экономики. Это может дать быстрый результат, но ценой ограничения прав и свобод, а также сужения гражданского сектора. Такой сценарий исторически работает, но он всегда сопряжен с серьезными внутренними издержками", — указывает основатель Агентства по управлению рисками "Секвойя Групп" Максим Гмыря.

За все надо платить

В итоге поддержание роста ВВП в такой модели будет опираться на государственные заказы, оборонный сектор и энергетику, а также на попытки перераспределить глобальные ресурсы в свою пользу. Однако пространство для маневра ограниченно: при текущем дефиците бюджета у администрации США фактически нет других источников, кроме перераспределения расходов.

Тем временем инфляция в Соединенных Штатах с начала года заметно подрастает, а прогнозы по темпам роста ВВП становятся еще более осторожными, отмечает Лобода. Учитывая планомерно ослабевающее доверие к доллару, стратегия сверхвысоких трат может быть опасна. Рекордно высокий госдолг и хронический дефицит бюджета серьезно ограничивают приток капитала в страну, особенно в реальный сектор экономики. Все это происходит на фоне заметного снижения роли и доли доллара в мировых резервах как у крупных институциональных держателей американского госдолга, так и у ведущих мировых центробанков. Вашингтону будет все труднее привлекать финансирование за счет привычного инструмента — эмиссии своей валюты.

"Сокращение невоенных расходов на фоне ослабления доллара в мировых резервах выглядит рискованным решением. Разумнее было бы усиливать внутреннюю устойчивость через инвестиции в инфраструктуру, образование и технологии. Здесь же происходит обратное — ставка делается на силовой и ресурсный контур, который дает эффект быстрее, но менее устойчив в долгосрочной перспективе", — говорит Гмыря.

Да и в целом на фоне милитаризации слабые стороны бюджетной политики станут уязвимее, а социальное неравенство в обществе усилится. "Сокращение невоенных расходов даже на десять процентов снизит доступ простых американцев к социальным услугам, в первую очередь здравоохранению и образованию. Перекосы в структуре экономики будут еще заметнее, а конкурентные преимущества США в мирных отраслях заметно снизятся", — объясняет Лобода.