ВС России уничтожили командный пункт БПЛА ВСУ на Добропольском направлении

ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Морпехи-артиллеристы уничтожили командный пункт БПЛА ВСУ, используя реактивную систему залпового огня "Ураган" на добропольском направлении, рассказал РИА Новости военнослужащий подразделения морской пехоты, действующего в составе группировки войск "Центр", с позывным "Емеля".

"Поступила цель, я сразу проверил данные на рабочем планшете, ввёл координаты, произвели выстрел - и сразу сменили позицию… Цель была поражена - уничтожен пункт управления дронов противника", - рассказал военнослужащий.

Командир батареи отряда "БАРС-22 Тигр" добавил, что расчёты действуют максимально быстро из-за высокого риска ответного удара.