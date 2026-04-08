В Иркутской области спасенную сову после реабилитации выпустили на волю

ИРКУТСК, 8 апр - РИА Новости. Раненую сову, спасенную иркутскими полицейскими во время загородного патрулирования, после реабилитации в Доме природы выпустили на волю, сообщает ГУ МВД по Иркутской области.

В январе во время патрулирования полицейские увидели на загородной трассе сову, которая с трудом смогла перелететь с дороги в сугроб. Ослабевшая птица нуждалась в помощи. Офицеры поймали птицу и отвезли специалистам для осмотра в местный Дом природы.

Спасенная сова оказалась длиннохвостой неясытью, у которой выявили сильное истощение, черепно-мозговую травму, повреждения глаза и сильный стресс. Специалисты посадили птицу в помещение с приглушенным светом и минимальным доступом людей, чтобы хищница могла восстановиться, а после выздоровления смогла без проблем вернуться в естественную среду обитания.

Несколько месяцев птица проходила реабилитацию. Профессиональный уход помог неясыти поправиться.

"Накануне специалисты выпустили прошедшую лечение и реабилитацию птицу в естественную среду обитания, - говорится в сообщении МВД.