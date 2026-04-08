Эксперт рассказала, можно ли уволить за соцсети в рабочее время

ВЛАДИВОСТОК, 8 апр – РИА Новости. Уволить сотрудника, который сидит в соцсетях в рабочее время, можно при неоднократном нарушении, если запрет на использование служебной сети в личных целях указан в его трудовом договоре или локальных нормативных документах компании, сообщила РИА Новости руководитель одной из кадровых компаний Приморского края Ирина Котлярова.

"Использование социальных сетей и другого контента сотрудниками в личных целях в рабочее время влияет на производительность труда, сокращает фактическое время работы. Создает риск утечки персональной и конфиденциальной информации. В рабочее время сотрудник обязан выполнять возложенные на него обязанности. Если просмотр соцсетей не входит в его должностные обязанности, то данный факт является нарушением трудовой дисциплины", - сказала Котлярова.

По ее словам, чтобы привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности за это нарушение, запрет на использование служебной сети в личных целях может быть предусмотрен трудовым договором, должностной инструкцией, прописан в локальных нормативных документах компании, с которыми сотрудник знакомится при приеме на работу под подпись.

"Прежде чем наложить дисциплинарное взыскание, необходимо зафиксировать документально сам факт нарушения. Таким документом может послужить акт, служебная записка непосредственного руководителя сотрудника и другие. После этого надо потребовать у сотрудника письменное объяснение. Если сотрудник не предоставит его по истечении двух рабочих дней, нужно составить акт", - отметила собеседница.

Котлярова уточнила, что нужно издать приказ об объявлении замечания или выговора со ссылкой на норму, которая устанавливает порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности.