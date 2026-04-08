Эксперт рассказала, можно ли уволить за соцсети в рабочее время
03:26 08.04.2026
Эксперт рассказала, можно ли уволить за соцсети в рабочее время

РИА Новости: уволить за соцсети могут только в случае запрета в договоре

Телефон - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
Телефон. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 8 апр – РИА Новости. Уволить сотрудника, который сидит в соцсетях в рабочее время, можно при неоднократном нарушении, если запрет на использование служебной сети в личных целях указан в его трудовом договоре или локальных нормативных документах компании, сообщила РИА Новости руководитель одной из кадровых компаний Приморского края Ирина Котлярова.
"Использование социальных сетей и другого контента сотрудниками в личных целях в рабочее время влияет на производительность труда, сокращает фактическое время работы. Создает риск утечки персональной и конфиденциальной информации. В рабочее время сотрудник обязан выполнять возложенные на него обязанности. Если просмотр соцсетей не входит в его должностные обязанности, то данный факт является нарушением трудовой дисциплины", - сказала Котлярова.
По ее словам, чтобы привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности за это нарушение, запрет на использование служебной сети в личных целях может быть предусмотрен трудовым договором, должностной инструкцией, прописан в локальных нормативных документах компании, с которыми сотрудник знакомится при приеме на работу под подпись.
"Прежде чем наложить дисциплинарное взыскание, необходимо зафиксировать документально сам факт нарушения. Таким документом может послужить акт, служебная записка непосредственного руководителя сотрудника и другие. После этого надо потребовать у сотрудника письменное объяснение. Если сотрудник не предоставит его по истечении двух рабочих дней, нужно составить акт", - отметила собеседница.
Котлярова уточнила, что нужно издать приказ об объявлении замечания или выговора со ссылкой на норму, которая устанавливает порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности.
"При неоднократном нарушении сотрудником должностных обязанностей без уважительной причины работодатель имеет право уволить его. При этом у сотрудника должно быть неснятое и непогашенное дисциплинарное взыскание - выговор или замечание", - добавила Котлярова.
