В Госдуме рассказали, нужно ли согласие соседей для сдачи квартиры в аренду

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Письменное согласие соседей для сдачи квартиры в аренду по закону не требуется, но соблюдать их права и интересы нужно, рассказал РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

« "На сегодняшний день закон не обязывает собственника жилья получать письменное согласие соседей для сдачи квартиры в аренду — ни долгосрочной, ни посуточной", — сказал он.

Тем не менее законодательная ответственность собственника за поведение его арендаторов есть, отметил Кошелев. Он напомнил, что весной 2024 года легальность посуточной аренды официально закрепили в Жилищном кодексе.

"Согласно действующему законодательству, собственник имеет право сдавать свою квартиру на любой срок, но при соблюдении нескольких обязательных условий. Ключевое требование — соблюдение прав и интересов соседей. Временные жильцы не должны создавать шум, мусорить в подъезде и нарушать покой других жителей. Соблюдать правила пользования общим имуществом", — перечислил парламентарий.

Кроме того, в квартире должны быть установлены счетчики воды, электроэнергии и газа (если он есть) для корректных расчетов за коммунальные услуги. Необходимо также бережно относиться к лифтам, лестничным клеткам и другой общедомовой собственности.

"Соседи могут пожаловаться на поведение буйных арендаторов участковому, в Роспотребнадзор , в государственную жилищную инспекцию и суд", — добавил Кошелев.