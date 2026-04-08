В Госдуме рассказали, нужно ли согласие соседей для сдачи квартиры в аренду
03:18 08.04.2026 (обновлено: 13:29 08.04.2026)
В Госдуме рассказали, нужно ли согласие соседей для сдачи квартиры в аренду

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Письменное согласие соседей для сдачи квартиры в аренду по закону не требуется, но соблюдать их права и интересы нужно, рассказал РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
"На сегодняшний день закон не обязывает собственника жилья получать письменное согласие соседей для сдачи квартиры в аренду — ни долгосрочной, ни посуточной", — сказал он.

Тем не менее законодательная ответственность собственника за поведение его арендаторов есть, отметил Кошелев. Он напомнил, что весной 2024 года легальность посуточной аренды официально закрепили в Жилищном кодексе.
"Согласно действующему законодательству, собственник имеет право сдавать свою квартиру на любой срок, но при соблюдении нескольких обязательных условий. Ключевое требование — соблюдение прав и интересов соседей. Временные жильцы не должны создавать шум, мусорить в подъезде и нарушать покой других жителей. Соблюдать правила пользования общим имуществом", — перечислил парламентарий.
Кроме того, в квартире должны быть установлены счетчики воды, электроэнергии и газа (если он есть) для корректных расчетов за коммунальные услуги. Необходимо также бережно относиться к лифтам, лестничным клеткам и другой общедомовой собственности.
"Соседи могут пожаловаться на поведение буйных арендаторов участковому, в Роспотребнадзор, в государственную жилищную инспекцию и суд", — добавил Кошелев.
По его словам, если соседи смогут доказать, что сдача квартиры систематически нарушает их права — постоянный шум, толпы незнакомцев, мусор на лестничной клетке, то суд может запретить сдавать жилье в таком формате.
ЖильеРоссияВладимир КошелевГосдума РФФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
