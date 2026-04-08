Синоптик назвала регионы, в которых ожидается солнечная погода в выходные

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. К выходным солнце выглянет в Карелии, в Москве и Московской, Мурманской и Архангельской областях, а также в республике Коми, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.
"Солнце у нас на севере европейской территории страны, именно там выходит скандинавский антициклон к концу недели. Будет прохладная погода, но с солнцем в Карелии, в Мурманской и Архангельской областях, а также в республике Коми", - рассказала синоптик.
По словам Паршиной, за счет этого антициклона прояснение ожидаются также на севере Центрального округа, в том числе в Москве и Московской области.