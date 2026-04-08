В МИД России назвали решением о выходе Молдавии из СНГ деструктивным

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Решение Молдавии о выходе из СНГ деструктивно с экономической точки зрения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Прекращение членства в содружестве происходит не одномоментно, подчеркнула Захарова, добавив, что ему предшествует четкая процедура, зафиксированная в Уставе организации.