В МИД России назвали решением о выходе Молдавии из СНГ деструктивным
21:09 08.04.2026 (обновлено: 22:59 08.04.2026)
В МИД России назвали решением о выходе Молдавии из СНГ деструктивным

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Решение Молдавии о выходе из СНГ деструктивно с экономической точки зрения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"С экономической точки зрения оно (решение о выходе из СНГ - ред.) деструктивно", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.
Прекращение членства в содружестве происходит не одномоментно, подчеркнула Захарова, добавив, что ему предшествует четкая процедура, зафиксированная в Уставе организации.
"Она предусматривает, в частности, инвентаризацию порядка 200 договоров и еще более 600 решений высших уставных органов содружества, стороной которых является Молдавия, урегулирование вопроса погашения накопившейся финансовой задолженности Кишинёва перед единым бюджетом органов СНГ и так далее. Более подробная информация содержится на интернет-сайте Исполкома содружества", - указала Захарова.
