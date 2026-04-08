СК завел уголовное дело после гибели спелеолога в пещере в Сочи

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:26 08.04.2026
СК завел уголовное дело после гибели спелеолога в пещере "Пасть дракона" в Сочи

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СОЧИ, 8 апр - РИА Новости. Следственный отдел по Адлерскому району города Сочи СКР по Краснодарскому краю завел уголовное дело по факту оказания небезопасной услуги после гибели спелеолога в пещере "Пасть дракона" в Сочи, сообщает краевое управление СКР.
Девушка погибла в пещере Глубокий Яр в Сочи, более известной как "Пасть дракона", вечером 4 апреля. Специалисты регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России эвакуировали тело погибшей и передали сотруднику следственных органов.
"В Сочи местная жительница подозревается в оказании небезопасной услуги, в результате которой погибла девушка. Следственный отделом по Адлерскому району города Сочи СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшей смерть девушки (пункты "а, в" части 2 статьи 238 УК РФ)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Как полагает следствие, подозреваемая оказала группе туристов услугу по пешему маршруту в пещеру "Пасть Дракона", не имея соответствующей лицензии и сертифицированного оборудования для осуществления спелеологического туризма. Во время экскурсии 24-летняя девушка упала в водопад и скончалась.
Уточняется, что фигурантка признала вину на допросе. По уголовному делу проводятся следственные действия, назначена судебно-медицинская экспертиза.
ПроисшествияСочиКраснодарский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнение в Дагестане
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала