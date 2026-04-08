СК завел уголовное дело после гибели спелеолога в пещере в Сочи

СОЧИ, 8 апр - РИА Новости. Следственный отдел по Адлерскому району города Сочи СКР по Краснодарскому краю завел уголовное дело по факту оказания небезопасной услуги после гибели спелеолога в пещере "Пасть дракона" в Сочи, сообщает краевое управление СКР.

Как полагает следствие, подозреваемая оказала группе туристов услугу по пешему маршруту в пещеру "Пасть Дракона", не имея соответствующей лицензии и сертифицированного оборудования для осуществления спелеологического туризма. Во время экскурсии 24-летняя девушка упала в водопад и скончалась.