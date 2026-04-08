СК возбудил дело против боевика ВСУ, вторгшегося в Курскую область

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении боевика ВСУ Сергея Дорошенко, вторгшегося в Курскую область весной 2025 года, сообщили в Следственном комитете РФ.

Правоохранители установили, что Дорошенко, вооруженный автоматом и гранатами, весной 2025 года в составе подразделения незаконно пересек границу России. В лесополосе в Суджанском районе Курской области боевик наблюдал за населенным пунктом, жителями и действиями российских военнослужащих, а также участвовал в блокировании указанной территории и ее удержании под незаконным вооруженным контролем.

В ходе боевых действий Дорошенко задержан военнослужащими ВС РФ и передан следственным органам.

В настоящее время выясняются персональные данные мирных жителей, пострадавших от действий Дорошенко, и фиксируются повреждений объектов гражданской инфраструктуры для оценки причиненного ущерба.