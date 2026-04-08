Рейтинг@Mail.ru
СК возбудил дело против боевика ВСУ, вторгшегося в Курскую область
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:52 08.04.2026

СК возбудил дело против боевика ВСУ, вторгшегося в Курскую область

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении боевика ВСУ Сергея Дорошенко, вторгшегося в Курскую область весной 2025 года, сообщили в Следственном комитете РФ.
"Возбуждено уголовное дело в отношении украинского военнослужащего, участвовавшего в незаконном вторжении в Курскую область. ГВСУ СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении военнослужащего 425-го отдельного штурмового полка вооруженных формирований Украины Сергея Дорошенко, совершившего террористический акт в Курской области (подпункт "а" и "в" части 2 статьи 205 УК РФ)", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе Max.
Правоохранители установили, что Дорошенко, вооруженный автоматом и гранатами, весной 2025 года в составе подразделения незаконно пересек границу России. В лесополосе в Суджанском районе Курской области боевик наблюдал за населенным пунктом, жителями и действиями российских военнослужащих, а также участвовал в блокировании указанной территории и ее удержании под незаконным вооруженным контролем.
В ходе боевых действий Дорошенко задержан военнослужащими ВС РФ и передан следственным органам.
В настоящее время выясняются персональные данные мирных жителей, пострадавших от действий Дорошенко, и фиксируются повреждений объектов гражданской инфраструктуры для оценки причиненного ущерба.
"В ходе расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства совершенных Дорошенко преступлений и дана уголовно-правовая оценка его действиям", - отметили в Следственном комитете.
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияКурская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала