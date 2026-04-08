Суд оставил до лета в СИЗО заместителя военного прокурора Петербурга

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Суд продлил до лета арест заместителя военного прокурора Санкт-Петербургского гарнизона Ильшата Купкенова по делу о получении взятки, рассказали РИА Новости в пресс-службе 235-го гарнизонного военного суда.

"Постановлением суда Купкенову продлен срок содержания под стражей до 16 июня включительно", - сказала собеседница агентства.

Об аресте Купкенова стало известно в конце декабря прошлого года. В пресс-службе 235-го гарнизонного военного суда сообщили РИА Новости, что он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.