Израиль признал, что своим ударом повредил синагогу в Тегеране - РИА Новости, 08.04.2026
00:43 08.04.2026 (обновлено: 01:54 08.04.2026)
Израиль признал, что своим ударом повредил синагогу в Тегеране

Вид на Тегеран, Иран. Архивное фото
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) признала, что в результате ее удара была повреждена синагога в Тегеране, утверждая, что целью атаки был иранский военачальник.
Во вторник иранский телеканал Press TV сообщил, что в ходе ударов США и Израиля была разрушена синагога в центре Тегерана.
Работа систем ПВО Израиля - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
Израиль зафиксировал новый запуск ракет из Ирана
Вчера, 22:03
"Поступили сообщения о том, что в результате удара (по Тегерану - ред.) также получила повреждения синагога. ЦАХАЛ сожалеет о том, что синагоге был нанесен сопутствующий ущерб, и подчеркивает, что удар был направлен на высокопоставленную военную цель из вооруженных сил (Ирана - ред.)", - цитирует заявление армии израильская газета Times of Israel.
ЦАХАЛ заявила, что целью удара был высокопоставленный командующий из центрального штаба иранского военного командования "Хатам аль-Анбия", утверждая, что во время атаки были приняты меры по максимальному снижению риска для гражданского населения. Ведомство отметило, что в отношении результатов удара ведется проверка.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, на этот ключевой маршрут приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
Ракетный комплекс в Тегеране - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
СМИ: Иран расширит список целей в случае атаки США на электростанции
00:30
 
