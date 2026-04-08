Израиль признал, что своим ударом повредил синагогу в Тегеране

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) признала, что в результате ее удара была повреждена синагога в Тегеране, утверждая, что целью атаки был иранский военачальник.
Израиль зафиксировал новый запуск ракет из Ирана
Вчера, 22:03
"Поступили сообщения о том, что в результате удара (по Тегерану - ред.) также получила повреждения синагога. ЦАХАЛ сожалеет о том, что синагоге был нанесен сопутствующий ущерб, и подчеркивает, что удар был направлен на высокопоставленную военную цель из вооруженных сил (Ирана - ред.)", - цитирует заявление армии израильская газета Times of Israel.
ЦАХАЛ заявила, что целью удара был высокопоставленный командующий из центрального штаба иранского военного командования "Хатам аль-Анбия", утверждая, что во время атаки были приняты меры по максимальному снижению риска для гражданского населения. Ведомство отметило, что в отношении результатов удара ведется проверка.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, на этот ключевой маршрут приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.