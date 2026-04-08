Израиль признал, что своим ударом повредил синагогу в Тегеране

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) признала, что в результате ее удара была повреждена синагога в Тегеране, утверждая, что целью атаки был иранский военачальник.

ЦАХАЛ заявила, что целью удара был высокопоставленный командующий из центрального штаба иранского военного командования "Хатам аль-Анбия", утверждая, что во время атаки были приняты меры по максимальному снижению риска для гражданского населения. Ведомство отметило, что в отношении результатов удара ведется проверка.