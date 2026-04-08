Силы группировки "Север" улучшили тактическое положение

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Силы российской группировки войск "Север" за сутки улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли более 170 боевиков, сообщило в среду министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Кияница, Новодмитровка, Малая Рыбица, Хотень и Толстодубово Сумской области.
В Харьковской области нанесено поражение подразделениям трех механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Рубежное, Нескучное, Богодухов и Терновая Харьковской области", говорится в сводке военного ведомства.
"Противник потерял более 170 военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля и две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожены два склада боеприпасов и шесть складов материальных средств", - отмечает МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
