Щавелев: конкуренция банков смещается в интерфейсы и генеративный ИИ

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Ключевым полем конкуренции банков становятся интерфейсы, данные и качество взаимодействия с клиентом, так как финансовые продукты перестают быть самостоятельной ценностью и становятся частью пользовательского сценария внутри цифровых платформ, предположил старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Алексей Щавелев на форуме Finnext (Финнекст)-2026.

По его словам, традиционные банковские продукты сохраняют устойчивость.

"Банки продолжают уверенно занимать позиции в ипотеке, длинных кредитах и премиальном обслуживании. Это сегменты, где важны экспертиза, риск-модели и комплексные решения, и здесь у банков сохраняется конкурентное преимущество", — приводит пресс-служба ПСБ слова Щавелева.

Он подчеркнул, что в массовом сегменте усиливается давление со стороны экосистем и маркетплейсов, где финансовые услуги становятся встроенной функцией покупки. В результате клиент все чаще взаимодействует не с банком напрямую, а с платформой, которая управляет выбором.

Тренд усиливается развитием генеративного ИИ: по данным международных исследований, уже около 23% потребителей используют ИИ для поиска информации о товарах и услугах. Это означает, что точка выбора смещается в цифровые интерфейсы, где решение формируется до перехода к конкретному поставщику.

"Конкуренция смещается в сторону тех, кто контролирует пользовательский сценарий: интерфейс, данные и точку входа клиента. Именно там формируется решение о покупке", — указал Щавелев.

По оценке спикера, именно эта технология генеративного ИИ станет следующим этапом конкуренции в отрасли.

"Генеративный ИИ начинает выступать посредником между клиентом и финансовыми продуктами. Он формирует рекомендации, сравнивает условия и влияет на выбор. Это означает, что борьба за клиента будет происходить уже не только в продукте или ставке, а в том, как банк представлен внутри ИИ-интерфейсов", — уточнил он.

В этой логике ключевыми факторами становятся доступ к данным, скорость интеграции и способность банка встраиваться в цифровые сценарии пользователя.