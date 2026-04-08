11:05 08.04.2026
Алексей Щавелев: конкуренция банков смещается в интерфейсы и генеративный ИИ

© Фото : пресс-служба ПСБ
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Ключевым полем конкуренции банков становятся интерфейсы, данные и качество взаимодействия с клиентом, так как финансовые продукты перестают быть самостоятельной ценностью и становятся частью пользовательского сценария внутри цифровых платформ, предположил старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Алексей Щавелев на форуме Finnext (Финнекст)-2026.
По его словам, традиционные банковские продукты сохраняют устойчивость.
"Банки продолжают уверенно занимать позиции в ипотеке, длинных кредитах и премиальном обслуживании. Это сегменты, где важны экспертиза, риск-модели и комплексные решения, и здесь у банков сохраняется конкурентное преимущество", — приводит пресс-служба ПСБ слова Щавелева.
Он подчеркнул, что в массовом сегменте усиливается давление со стороны экосистем и маркетплейсов, где финансовые услуги становятся встроенной функцией покупки. В результате клиент все чаще взаимодействует не с банком напрямую, а с платформой, которая управляет выбором.
Тренд усиливается развитием генеративного ИИ: по данным международных исследований, уже около 23% потребителей используют ИИ для поиска информации о товарах и услугах. Это означает, что точка выбора смещается в цифровые интерфейсы, где решение формируется до перехода к конкретному поставщику.
"Конкуренция смещается в сторону тех, кто контролирует пользовательский сценарий: интерфейс, данные и точку входа клиента. Именно там формируется решение о покупке", — указал Щавелев.
По оценке спикера, именно эта технология генеративного ИИ станет следующим этапом конкуренции в отрасли.
"Генеративный ИИ начинает выступать посредником между клиентом и финансовыми продуктами. Он формирует рекомендации, сравнивает условия и влияет на выбор. Это означает, что борьба за клиента будет происходить уже не только в продукте или ставке, а в том, как банк представлен внутри ИИ-интерфейсов", — уточнил он.
В этой логике ключевыми факторами становятся доступ к данным, скорость интеграции и способность банка встраиваться в цифровые сценарии пользователя.
"Задача банков — не просто создавать продукты, а оставаться в точке принятия решения клиента. В условиях развития ИИ это означает присутствие в тех интерфейсах, через которые пользователь получает рекомендации и совершает выбор", — резюмировал Щавелев.
