МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Основатель и первый командир полка "Азов"** (запрещен в России как террористическая организация) Андрей Билецкий* (внесен в России в реестр террористов и экстремистов) может быть причастен к работе подпольного цеха по производству фальшивых удостоверений СБУ, дающих полную бронь от мобилизации, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Стоимость фальшивых "корочек", на которые был немалый спрос в условиях тотальной мобилизации, варьировалась от 3 до 5 тысяч долларов. По данным собеседника агентства, это не первый скандал, связанный с личностью Билецкого* и подчиненными ему подразделениями.