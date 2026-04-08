МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Основатель и первый командир полка "Азов"** (запрещен в России как террористическая организация) Андрей Билецкий* (внесен в России в реестр террористов и экстремистов) может быть причастен к работе подпольного цеха по производству фальшивых удостоверений СБУ, дающих полную бронь от мобилизации, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В Киеве правоохранители выявили подпольный цех по производству фальшивых удостоверений СБУ, дающих полную бронь от мобилизации. Офисы "липового" документооборота были развернуты в нескольких регионах Украины, а цепочка финансовых потоков и кадровых связей подводит к фигуре командира 3-го армейского корпуса ВСУ Андрея Билецкого*", — сообщили в силовых структурах.
Стоимость фальшивых "корочек", на которые был немалый спрос в условиях тотальной мобилизации, варьировалась от 3 до 5 тысяч долларов. По данным собеседника агентства, это не первый скандал, связанный с личностью Билецкого* и подчиненными ему подразделениями.
"Ранее в Тернополе была задержана группа боевиков 3-й штурмовой бригады, входящей в 3 АК, которые в связке с ТЦК занимались вымогательствами и откровенным террором местных жителей. Простыми словами, подчиненные Билецкого* превратили военные полномочия в инструмент крышевания и запугивания", — пояснил собеседник агентства.
Он уточнил, что если подтвердятся слухи о том, что Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру Билецкого* на пост главкома ВСУ, сложно представить последствия такого назначения для обычных украинцев.
