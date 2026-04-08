Билецкий* может стоять за производством фальшивых удостоверений СБУ
02:04 08.04.2026 (обновлено: 06:12 08.04.2026)
Билецкий* может стоять за производством фальшивых удостоверений СБУ

Нашивка СБУ. Архивное фото
МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Основатель и первый командир полка "Азов"** (запрещен в России как террористическая организация) Андрей Билецкий* (внесен в России в реестр террористов и экстремистов) может быть причастен к работе подпольного цеха по производству фальшивых удостоверений СБУ, дающих полную бронь от мобилизации, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Ранее сообщалось, что украинский полк беспилотных систем "Кракен"** (признан в России террористической организацией и запрещен), который подчиняется Билецкому*, может стоять за скандальной кражей дронов ВСУ на сумму около 340 тысяч долларов.
Киеве правоохранители выявили подпольный цех по производству фальшивых удостоверений СБУ, дающих полную бронь от мобилизации. Офисы "липового" документооборота были развернуты в нескольких регионах Украины, а цепочка финансовых потоков и кадровых связей подводит к фигуре командира 3-го армейского корпуса ВСУ Андрея Билецкого*", — сообщили в силовых структурах.
Стоимость фальшивых "корочек", на которые был немалый спрос в условиях тотальной мобилизации, варьировалась от 3 до 5 тысяч долларов. По данным собеседника агентства, это не первый скандал, связанный с личностью Билецкого* и подчиненными ему подразделениями.
"Ранее в Тернополе была задержана группа боевиков 3-й штурмовой бригады, входящей в 3 АК, которые в связке с ТЦК занимались вымогательствами и откровенным террором местных жителей. Простыми словами, подчиненные Билецкого* превратили военные полномочия в инструмент крышевания и запугивания", — пояснил собеседник агентства.
Он уточнил, что если подтвердятся слухи о том, что Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру Билецкого* на пост главкома ВСУ, сложно представить последствия такого назначения для обычных украинцев.
*Лицо, признанное экстремистом и террористом на территории РФ
** Запрещенная в России террористическая организация
