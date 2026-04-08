Санду подписала указы о денонсации соглашений со странами СНГ

17:50 08.04.2026
Санду подписала указы о денонсации учредительных соглашений со странами СНГ

Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
КИШИНЕВ, 8 апр - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду подписала указы о денонсации учредительных соглашений со странами СНГ, следует из документа, размещенного в издании "официальный монитор".
Парламент Молдавии на заседании 2 апреля одобрил в окончательном чтении проекты денонсации соглашения о создании СНГ и устава содружества. Ранее в пресс-службе министерства иностранных дел республики сообщили РИА Новости, что после подписания президентом указа о выходе из СНГ и после его публикации в "Официальном мониторе" Кишинев уведомит секретариат организации о выходе из содружества. Представители министерства иностранных дел также уточнили, что после получения руководством СНГ уведомления от Кишинева пройдет еще 12 месяцев, в течение которых будет официально урегулирован выход республики из объединения.
В издании "Официальный монитор" в среду опубликованы два указа президента Молдавии Санду об утверждении законов по денонсации обоих соглашений – о создании СНГ и протокола к нему, а также по уставу содружества.
Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ, членом которого остается, и ЕАЭС, в котором является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать экспорт на западные рынки. Тогда же власти Молдавии заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Санду заявляла, что республика продолжает приводить международно-правовую базу в соответствие с европейскими стандартами и приоритетами евроинтеграции. Оппозиция критикует курс властей на разрыв соглашений СНГ, указывая на риски для трудовых мигрантов и экономических связей.
