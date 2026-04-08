13:37 08.04.2026
Американские самолеты-заправщики продолжают полеты на Ближнем Востоке

Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Американские самолеты-заправщики продолжают полеты на Ближнем Востоке на фоне договоренности США и Ирана о временном прекращении огня, выяснило РИА Новости, изучив полетные данные.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил о согласии приостановить бомбардировки Ирана на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Нарушений договоренности пока зафиксировано не было.
На 13.20 мск в небе над Израилем находились три американских самолета-заправщика, над Иорданией - также три, еще два - над Саудовской Аравией. При этом из-за отсутствия данных о траектории полетов сложно точно отследить, где именно летали эти воздушные суда.
Кроме того, самолет-разведчик ВВС США Boeing RC-135W Rivet Joint вылетел из города Ханья на греческом Крите и, пролетая над Иорданией, пропал с радаров.
Также в небе над Ближним Востоком находился самолет ВМС США Grumman C-2A Greyhound, предназначенный для доставки грузов на авианосцы и медицинской эвакуации.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносил ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
