РЖД разъяснили, как работает посадка в поезд по биометрии

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Россиянам для посадки в поезд по биометрии понадобятся зарегистрированные в Единой биометрической системе (ЕБС) соответствующие данные и подтвержденная учетная запись на "Госуслугах", сообщили РИА Новости в РЖД.

"Для использования биометрической идентификации при посадке в поезд необходимы следующие условия:.. Пассажир подтвердил свою учетную запись на портале "Госуслуги". В учетной записи указаны данные действующего паспорта гражданина Российской Федерации. Подтвердить учетную запись можно в офисах ряда банков, в центрах обслуживания и другими способами. ... Пассажир зарегистрировал свои биометрические данные в Единой биометрической системе (черты лица и голос – ред.)", - рассказали в РЖД

Кроме того, пассажиру на дату поездки должно исполниться 18 лет. При оформлении билета надо указывать данные действующего паспорта гражданина РФ или загранпаспорта гражданина РФ, сведения должны быть внесены в "Госуслуги". Также пассажиру нужно будет единожды дать согласие на доступ сервисов РЖД к биометрическим данным.

В компании отметили, что в настоящее время для гарантированной посадки на поезд во время испытаний сервиса пассажир должен иметь при себе бумажный паспорт, на который был куплен билет.