Испанские чиновники считают Рютте лакеем Трампа, пишет Bloomberg - РИА Новости, 08.04.2026
12:32 08.04.2026
Испанские чиновники считают Рютте лакеем Трампа, пишет Bloomberg

Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время встречи в Вашингтоне
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Высокопоставленные испанские чиновники в частном порядке называют генерального секретаря НАТО Марка Рютте "лакеем" президента США Дональда Трампа, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Испании, например, считают, что Рютте порой слишком предрасположен к Вашингтону, и некоторые высокопоставленные официальные лица в частном порядке называют его лакеем Трампа", - говорится в материале агентства.
Блумберг отмечает, что Рютте сам подкреплял данные суждения испанских чиновников, называя Трампа "папочкой" НАТО.
По данным анонимных источников, европейские союзники начинают сомневаться в уместности и эффективности почтительного отношения Рютте к Трампу. Один из источников заявил агентству, что чрезмерная решимость Рютте в отношении войны с Ираном могла заставить Трампа ожидать поддержки со стороны НАТО.
Издание Politico ранее сообщало, что Рютте раздражает союзников направленной на отказ от критики США политикой и своими утверждениями, что в организации нет проблем.
Трамп ранее выражал сомнение в способности НАТО оказать реальную помощь Соединенным Штатам, обвиняя альянс в "скверном отношении" и неэффективности в случае возникновения глобальной угрозы. Также он заявлял, что всерьез рассматривает выход из структуры после отказа блока помочь в операции против Ирана. Кроме того, американский лидер отмечал, что готов попрощаться с организацией из-за позиции других стран по вопросу контроля США над Гренландией.
