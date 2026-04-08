В РПЦ призвали не выбрасывать обертки со священными символами

МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Обертки от продуктов с изображением священных символов лучше сжигать, рассказал председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата протоиерей Михаил Потокин.
"Их (обертки с изображением священных символов – ред.) не выбрасывают, их сжигают, чтобы эти изображения не появились где-то в помойке, что совсем никуда не годится", - сказал отец Михаил Потокин на пресс-конференции о Пасхе в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Пасху, или Воскресение Христово, в 2026 году встречают 12 апреля. По традиции, в субботу перед Пасхой в храмах освящают куличи, яйца и другую еду, которую нельзя было есть во время поста.