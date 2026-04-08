В РПЦ призвали не выбрасывать обертки со священными символами

МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Обертки от продуктов с изображением священных символов лучше сжигать, рассказал председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата протоиерей Михаил Потокин.

Пасху, или Воскресение Христово, в 2026 году встречают 12 апреля. По традиции, в субботу перед Пасхой в храмах освящают куличи, яйца и другую еду, которую нельзя было есть во время поста.