Рейтинг@Mail.ru
В РПЦ рассказали о важнейшем признаке приближения Второго пришествия - РИА Новости, 08.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Религия
 
18:10 08.04.2026 (обновлено: 18:44 08.04.2026)
В РПЦ рассказали о важнейшем признаке приближения Второго пришествия

Епископ Силуан: Второе пришествие Христа предвещает вражда в обществе

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЛюди в парке "Зарядье" в Москве
Люди в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Люди в парке "Зарядье" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Схождение или несхождение Благодатного огня — не самое главное предвестье Второго пришествия Христа, рассказал викарий патриарха Московского и всея Руси, заместитель управляющего делами Московской патриархии, епископ Павлово-Посадский Силуан (Вьюров).
"Это поверье не библейское. Я не умаляю его значения, но в Священном Писании указываются другие признаки Второго пришествия, гораздо более важные. И один из самых главных признаков, и самых трагичных — это то, что во многих из-за умножения беззаконий оскудеет любовь. Вот когда градус вражды превышает горение любви в обществе — это более очевидный признак", — сказал он на пресс-конференции о Пасхе в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Останкинская башня и купол церкви под снегом - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
В РПЦ рассказали, что произойдет после Второго Пришествия
28 марта, 07:23
Господь же, по его словам, как всемогущий, в силах совершить чудо, невзирая ни на какие человеческие земные ограничения.
"Главное чудо — это сама Пасха, и оно совершается в каждом православном храме. А Благодатный огонь в Иерусалиме, даст Бог, сойдет. <…> Мы можем только предполагать, а Господь управит по своей воле", — заключил епископ.
Пасхальные мероприятия, включая церемонию схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня, в этом году пройдут в ограниченном формате. Из-за ситуации с безопасностью святыни Старого города Иерусалима останутся закрытыми для паломников и туристов.
Пасху, с приходом которой завершается Великий пост, в Русской православной церкви отметят 12 апреля.
Крашенные перепелиные яйца - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
В РПЦ объяснили, почему Пасха считается главным христианским праздником
Вчера, 16:00
 
РелигияИерусалимРусская православная церковьМосковская ПатриархияИзраильВ миреРоссияПасхаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала