В РПЦ рассказали об истинном смысле Пасхи

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Гастрономия не должна заменять основного смысла Пасхи – свободы от греха и смерти, сказал заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе на пресс-конференции о Пасхе в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
"Существует угроза недопонимания всей глубины праздника Пасхи. Многие заботятся рецептами яиц, еще какими-то вещами. Это, конечно, важно и нужно, это материальное проявление духа этого великого события, но мы все время свидетельствуем в публичном пространстве и на приходах о том, что фестивальная, гастрономическая часть праздника не должна подменять основное его значение", – сказал Кипшидзе на пресс-конференции.
Основное значение Пасхи – в даровании человечеству свободы от греха и страстей, свободы обрести жизнь вечную, которой у человечества никогда не было, заключил он.
Пасху, с приходом которой завершается Великий пост, в 2026 году в Русской православной церкви отметят 12 апреля.