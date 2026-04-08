В РПЦ рассказали об истинном смысле Пасхи
18:07 08.04.2026 (обновлено: 19:25 08.04.2026)
В РПЦ рассказали об истинном смысле Пасхи

РПЦ: основной смысл Пасхи – свобода от греха и смерти

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Гастрономия не должна заменять основного смысла Пасхи – свободы от греха и смерти, сказал заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе на пресс-конференции о Пасхе в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
"Существует угроза недопонимания всей глубины праздника Пасхи. Многие заботятся рецептами яиц, еще какими-то вещами. Это, конечно, важно и нужно, это материальное проявление духа этого великого события, но мы все время свидетельствуем в публичном пространстве и на приходах о том, что фестивальная, гастрономическая часть праздника не должна подменять основное его значение", – сказал Кипшидзе на пресс-конференции.
Основное значение Пасхи – в даровании человечеству свободы от греха и страстей, свободы обрести жизнь вечную, которой у человечества никогда не было, заключил он.
Пасху, с приходом которой завершается Великий пост, в 2026 году в Русской православной церкви отметят 12 апреля.
В РПЦ объяснили, почему Пасха считается главным христианским праздником
РелигияВахтанг КипшидзеМосковский ПатриархатРусская православная церковьРелигиозные праздники
 
 
