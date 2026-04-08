МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Европа могла бы оказаться в очень выгодном положении, если бы согласилась возобновить импорт российских энергоносителей, но она уже утратила доверие Москвы, такое мнение выразил финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
"Россия показала себя надежным игроком даже во время войны на Украине, <…>. Президент Владимир Путин активно работал в дипломатических целях для стабилизации энергетических рынков <…> если кому и нельзя доверять, так это самому ЕС. Европа продолжает перевооружаться и вести экономическую войну…" — высказался он в соцсети X.
Политик также добавил, что Старый Свет очень бы выиграл от возобновления импорта энергоносителей из России, однако он всеми силами хочет продолжить "свое евросамоубийство".
Ранее Еврокомиссия заявила, что на фоне кризиса на Ближнем Востоке и роста цен на энергоносители она пока не знает, когда будет опубликовано предложение по окончательному отказу от российской нефти. Представление этой инициативы вообще было исключено из повестки ЕК на апрель. Параллельно продолжается подготовка к отказу от российского газа.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.