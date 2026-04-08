МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал планы правительства страны по подготовке к вооруженному конфликту с Россией.
В среду издание Le Monde сообщило, что Совету министров Франции представят обновленный законопроект о военном планировании. Он предусматривает увеличение военного бюджета на 36 миллиардов евро к 2030 году, и, при необходимости, приведение национальной безопасности в состояние повышенной готовности.
"Эти новые исключительные манипуляции призваны отличаться от режима чрезвычайного положения, <…> обсуждается контекст будущей войны против России", — написал он в соцсети X.
Ранее заместитель начальника ВВС Франции Доминик Тардиф в интервью Politico высказался о необходимости подготовить Военно-воздушные силы страны к вероятному конфликту с Россией.
Президент Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.