Рейтинг@Mail.ru
На Западе сделали тревожное заявление о войне с Россией
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:05 08.04.2026 (обновлено: 18:21 08.04.2026)
На Западе сделали тревожное заявление о войне с Россией

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал планы правительства страны по подготовке к вооруженному конфликту с Россией.
В среду издание Le Monde сообщило, что Совету министров Франции представят обновленный законопроект о военном планировании. Он предусматривает увеличение военного бюджета на 36 миллиардов евро к 2030 году, и, при необходимости, приведение национальной безопасности в состояние повышенной готовности.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс выступает в институте МСС в Будапеште. 8 апреля 2026 года - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
Вэнс указал на противоречие в отношении Европы к России
Вчера, 13:25
"Эти новые исключительные манипуляции призваны отличаться от режима чрезвычайного положения, <…> обсуждается контекст будущей войны против России", — написал он в соцсети X.
По словам политика, подобные инициативы выдвигаются исключительно ради соблюдения требований НАТО, поэтому Парижу следует выйти из альянса, а французская оппозиция "должна проснуться и выступить против этого безумия".
Ранее заместитель начальника ВВС Франции Доминик Тардиф в интервью Politico высказался о необходимости подготовить Военно-воздушные силы страны к вероятному конфликту с Россией.
Президент Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
МИД России отметил взрывной всплеск интереса Европы к теме ядерного оружия
Вчера, 16:33
 
В миреРоссияПарижМоскваФлориан ФилиппоВладимир ПутинНАТОВВС ФранцииФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала