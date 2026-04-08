Ситуация с энергоресурсами на западной оконечности Европейского континента продолжает планово ухудшаться, в связи чем местные политические элиты делают все более радикальные заявления. Премьер-министр Великобритании ничтоже сумняшеся объявил, что разрешает британским военным кораблям захватывать танкеры, перевозящие российскую нефть. Ошалевший от осознания собственной смелости Кир Стармер пошел дальше и сообщил, что в настоящий момент Лондон ведет с некими третьими странами некие консультации, их целью является установление контроля над пятью с половиной сотнями танкеров, которые Лондон по собственному почину внес в реестры судов "теневого флота" России. По версии Стармера, это часть оборонного проекта, который, помимо прочего, должен обеспечивать национальную безопасность королевства.

В воздухе отчетливо угадывается запах легендарного английского каперства, то есть беспардонного морского грабежа при полном одобрении британской короны. Этим милым делом жители туманного острова с перерывами упоенно занимались аж с тринадцатого века, к веку семнадцатому выведя морской рэкет на глобальный уровень, а угомонить ненасытных водоплавающих головорезов, бороздивших океаны под "Юнион Джеком", удалось лишь в середине девятнадцатого века по итогам Крымской войны.

Ответ Москвы не заставил себя ждать. Глава российского дипломатического представительства в Великобритании Андрей Келин уведомил всех внезапно осмелевших, что Россия оставляет за собой право на любые ответные действия, симметричные и не очень, гарантирующие свободное судоходство в районе пролива Ла-Манш. Имеющий уши да услышит, остальные пеняйте на себя, как говорится.

Вокруг данного события уже выстраиваются теории, что Стармер решил резко поднять ставки, чтобы поддержать свой неуклонно проседающий политический рейтинг, что может быть и правдой, но здесь также есть и сугубо физическая подоплека под названием "энергетический кризис".

Чтобы не быть голословными, дадим слово западной прессе.

Месяц назад издание Politico обрушилось с критикой на Великобританию за то, что она, вопреки пафосным заявлениям кабинета премьер-министра, продолжает закупать российские энергоресурсы. В статье приводится анализ лишь по одному направлению, а именно по закупке авиационного керосина. Согласно данным Центра исследований энергетики (CREA), с декабря 2022 года, когда Великобритания на государственном уровне запретила импорт российской нефти и продуктов ее переработки, различные внутренние компании импортировали авиационного топлива более чем на четыре миллиарда фунтов стерлингов (5,3 миллиарда долларов). То, что это не фантазии, подтверждает выступление Лайама Бирна, представителя партии лейбористов и по совместительству главы парламентского комитета по вопросам торговли. Он прямо заявил, что Британия ежемесячно "отправляет десятки миллионов фунтов в поддержку российской агрессии против Украины".

С формальной точки зрения все чинно и благопристойно. Британия не покупает напрямую нефть и нефтепродукты у российских поставщиков, вот только выпавшие объемы за прошедшее время заместили представители Индии и Турции. Индия (за исключением периода с декабря прошлого по март текущего года, когда она попыталась переключиться на закупки в США) является вторым крупнейшим покупателем сырой нефти из России. Средний объем поставок составляет около двух миллионов баррелей в сутки, что, в свою очередь, формирует 35-40% индийской нефтяной корзины. С 2022 года индийские нефтетрейдеры резко нарастили свое экспортное присутствие, поставляя нефтепродукты в такие страны, как Нидерланды (14,9 миллиарда долларов в год), ОАЭ (6,8 миллиарда), Соединенные Штаты Америки (3,7 миллиарда). Прямой экспорт нефтепродуктов и масел в Великобританию по итогам прошлого года составил 1,7 миллиарда долларов — правда, тут есть ряд скрытых факторов.

Нидерланды, если учитывать достаточно скромный размер населения этого государства, закупают непропорционально много бензина, керосина, дизеля и прочих нефтепродуктов. Все встанет на свои места, если знать, что эта страна, равно как и соседняя Бельгия, давно являются хабами по перевалке углеводородов на Британские острова. Здесь нефть и газ, пришедшие от разных поставщиков, включая Россию, проходят документальную очистку — то есть на бумаге меняют своих владельцев — и по подводным трубопроводам отправляются к британскому берегу в районе города Кентербери. По совершенной случайности именно Бельгия и Нидерланды также демонстрируют стабильный и даже растущий спрос на российский СПГ.

Далее лишь сухие цифры.

При собственной суточной добыче в 570-650 тысяч баррелей Великобритания потребляет 1,4 миллиона бочек черного золота. Официально считается, что разрыв закрывается в первую очередь поставками из Норвегии. Однако там наблюдается стагнация производства углеводородов: оно не только не растет, а начинает уменьшаться. Министерство нефти и энергетики Норвегии опубликовало данные, что уже в текущем году суточная добыча жидких углеводородов уменьшится с 2,2 до 1,9 миллиона баррелей, инвестиционный портфель на этот год уже сократился на шесть процентов. При этом помимо Великобритании норвежцы продают нефть еще в Германию, Польшу и Швецию, то есть даже умозрительно понятно, что ее не хватает на полное покрытие британских нужд.

Аналогичная ситуация и с природным газом, занимающим 48% в британском энергобалансе. Объем импорта за прошлый год сократился с 45 до 41 миллиарда кубометров, и здесь также свою роль сыграло уменьшение поставок из Норвегии.

Нарастить собственную добычу британцы не могут, нефтегазоносный шельф Северного моря выработан на девяносто процентов. Добыча нефти и газового конденсата с 2000-го по 2025 год там уменьшилась в пять раз. Последнюю угольную электростанцию "Рэтклифф" в Ноттингемшире, наплевав на вопли экологов, эксплуатировали вплоть до полного износа в сентябре 2024 года, после чего энергобаланс королевства поехал вниз, а расходы на покрытие ресурсного дефицита устремились вертикально вверх. Во многом именно благодаря этому государственный долг Великобритании к концу текущего года подберется к отметке 2,9 триллиона фунтов, или 96% внутреннего валового продукта.