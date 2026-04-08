Россия открыта для диалога с Японией по закупкам нефти, заявила Захарова

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию о возможных закупках российской нефти Японией, подчеркнув, что РФ никогда не закрывала двери для диалога на взаимоуважительной и равноправной основе.
Во вторник депутат японского парламента Хитоси Гото призвал рассмотреть возможность импорта российской нефти на фоне роста цен и необходимости обеспечения стабильных поставок, однако премьер Японии Санаэ Такаити уклонилась от прямого ответа.
"В отношении поступившей информации о возможных закупках российской нефти Японией хотелось бы еще раз подчеркнуть, что наша страна никогда не закрывала двери для диалога с теми, кто готов его вести на взаимоуважительной, равноправной основе", - заявила Захарова в ходе брифинга.
Япония отказалась от постоянных закупок российской нефти в связи с ситуацией на Украине, но время от времени импортирует очень небольшой ее объем в рамках проекта "Сахалин-2". Так, летом 2025 года нефтеперерабатывающая компания Taiyo Oil впервые с 2023 года закупила 600 тысяч баррелей нефти марки Sakhalin Blend.