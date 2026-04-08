13:04 08.04.2026 (обновлено: 13:33 08.04.2026)
В здании консульства России в Гданьске отключили электричество и отопление

ВАРШАВА, 8 апр - РИА Новости. Польские власти отключили электроснабжение и отопление в здании ранее закрытого консульства России в Гданьске, сообщил РИА Новости представитель МИД республики.
"Здание по адресу Хробрего 15 в Гданьске отключено от отопления и электричества", - сказал собеседник агентства.
По утверждению собеседника агентства, здание российского генконсульства было отключено от коммуникаций из-за якобы имеющейся задолженности.
Генеральное консульство России в польском Гданьске закрылось в конце декабря минувшего года по решению Польши. В принадлежащем России здании оставался сотрудник, который следил за сохранностью собственности.
После того, как консульство прекратило работу, гданьские чиновники пытались захватить здание, но их не впустили внутрь.
Ранее временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш пояснил РИА Новости, что здание, где ранее работало генеральное консульство, является российской государственной собственностью, полученной в бессрочное безвозмездное пользование. Он было предоставлено СССР в качестве компенсации за другую недвижимость в Гданьске. По его словам, до 90-х годов прошлого века никаких претензий с польской стороны по поводу недвижимости не предъявлялось.
