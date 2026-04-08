В здании консульства России в Гданьске отключили электричество и отопление

ВАРШАВА, 8 апр - РИА Новости. Польские власти отключили электроснабжение и отопление в здании ранее закрытого консульства России в Гданьске, сообщил РИА Новости представитель МИД республики.

"Здание по адресу Хробрего 15 в Гданьске отключено от отопления и электричества", - сказал собеседник агентства.

По утверждению собеседника агентства, здание российского генконсульства было отключено от коммуникаций из-за якобы имеющейся задолженности.

Генеральное консульство России в польском Гданьске закрылось в конце декабря минувшего года по решению Польши . В принадлежащем России здании оставался сотрудник, который следил за сохранностью собственности.

После того, как консульство прекратило работу, гданьские чиновники пытались захватить здание, но их не впустили внутрь.