В Кремле приветствовали решение США и Ирана не идти по пути эскалации

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Россия приветствует решение США и Ирана не идти по пути вооруженной эскалации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы, конечно, с удовлетворением восприняли эти новости о перемирии и приветствуем решение не идти дальше по пути вооруженной эскалации", - сказал он журналистам, комментируя ситуацию вокруг Ирана.
Во вторник президент США Дональд Трамп заявил о согласии приостановить удары по Ирану на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов, и Тегеран начнет переговоры с США в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде.