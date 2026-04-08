Компании РФ при поддержке РЭЦ провели питч-сессии на GITEX Africa 2026

© Фото : Пресс-служба РЭЦ Питч-сессия на коллективном стенде "Сделано в России" в рамках выставки GITEX Africa 2026

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ) организовал серию питч-сессий на коллективном стенде "Сделано в России" в рамках выставки GITEX Africa 2026, которая проходит в Марракеше с 7 по 9 апреля, сообщает РЭЦ.

"Участниками стали девять российских компаний. Они представили свои решения игрокам марокканского рынка и органам государственной власти", - отмечает центр.

Презентации прошли 7 и 8 апреля. В первый день выступили четыре российских производителя. Компания "ТКС" представила решения для видеоконференцсвязи под брендом TrueConf. "Мультипас" показал EMV-ридеры (устройства для считывания данных с платежных карт), валидаторы для оплаты проезда в общественном транспорте и POS-терминалы для вендинга (оборудование для приема безналичных платежей) под брендом Vendotek. По данным компании, по всему миру в настоящее время работает более 250 тысяч произведенных ею устройств.

Институт системного программирования Российской академии наук (ИСП РАН) продемонстрировал две медицинские ИИ-разработки. Первая представляет собой диагностическое программное обеспечение для нейросетевой классификации ЭКГ. Вторая система получила название Melanoscope AI и предназначена для раннего обнаружения меланомы по дерматоскопическим снимкам.

Во второй день выставки компания "Тинисио" презентовала облачную ERP-систему (программное обеспечение для планирования ресурсов предприятия), адаптированную для рынка Марокко. Кроме того, "Интэкс" совместно с Высшей школой экономики анонсировали программу E-Governance Knowledge Sharing Program, которая направлена на обмен опытом между Россией и странами Африки в сфере разработки и внедрения цифровых государственных услуг.

"Предприятие Элтекс" из Новосибирска выступило с темой сетевого телекоммуникационного оборудования. Менеджер по международным проектам компании Лев Щербин представил концепцию единого вендора для построения сетей связи и основные линейки оборудования.

В питч-сессиях принимали участие марокканские системные интеграторы, операторы связи и представители профильных министерств.

Напомним, что экспортеры получают комплексную поддержку со стороны Группы РЭЦ в лице Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ("Эксар") и Росэксимбанка, чьи финансовые инструменты востребованы при выходе на внешние рынки, включая африканские.