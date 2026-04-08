Сургутский район и Эрмитаж начинают сотрудничество в музейном деле

СУРГУТ, 8 апр – РИА Новости. Сургутский район подписал соглашение о сотрудничестве с Государственным Эрмитажем, которое позволит улучшить музейную деятельность в муниципалитете, а также изучение археологических находок на Барсовой горе, проведение совместных выставок и обмен научной информацией, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

"Вчера в Санкт-Петербурге состоялось важное событие для нашего муниципалитета. При участии начальника управления культуры администрации Сургутского района Сергея Тирона и директора музейного центра "Барсова Гора" Елены Игнатьевской подписал соглашение о сотрудничестве с генеральным директором Государственного Эрмитажа Михаилом Борисовичем Пиотровским", - написал Трубецкой на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По словам главы района, соглашение предусматривает проведение Дней Эрмитажа на Барсовой горе, создание совместных выставочных и цифровых проектов, обмен научной информацией, участие в конференциях и публикацию результатов исследований. Особое внимание будет уделено всестороннему изучению археологических находок с Барсовой горы – памятника, который по древности превосходит египетские пирамиды.

"Сотрудничество с ведущим мировым музеем позволит вывести музейно-научную и выставочно-экспозиционную деятельность музея "Барсова Гора" на новый уровень. Это касается и изучения территории урочища, и осмысления масштабов уже сформированного комплекса находок. Так, основой базовой коллекции станут предметы 210 коллекций, собранных по итогам более 70 раскопок, проведенных на Барсовой Горе с 1970 по 2008 год. Эти артефакты недавно переданы Сургутскому району по соглашению с Уральским федеральным университетом им. Б.Н. Ельцина", подчеркнул Андрей Трубецкой.