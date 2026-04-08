Рейтинг@Mail.ru
Сургутский район и Эрмитаж начинают сотрудничество в музейном деле
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
15:25 08.04.2026
Сургутский район и Эрмитаж начинают сотрудничество в музейном деле

Сургутский район подписал соглашение с Эрмитажем о сотрудничестве

© Фото : пресс-служба администрации Сургутского района
Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой
© Фото : пресс-служба администрации Сургутского района
Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СУРГУТ, 8 апр – РИА Новости. Сургутский район подписал соглашение о сотрудничестве с Государственным Эрмитажем, которое позволит улучшить музейную деятельность в муниципалитете, а также изучение археологических находок на Барсовой горе, проведение совместных выставок и обмен научной информацией, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
"Вчера в Санкт-Петербурге состоялось важное событие для нашего муниципалитета. При участии начальника управления культуры администрации Сургутского района Сергея Тирона и директора музейного центра "Барсова Гора" Елены Игнатьевской подписал соглашение о сотрудничестве с генеральным директором Государственного Эрмитажа Михаилом Борисовичем Пиотровским", - написал Трубецкой на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По словам главы района, соглашение предусматривает проведение Дней Эрмитажа на Барсовой горе, создание совместных выставочных и цифровых проектов, обмен научной информацией, участие в конференциях и публикацию результатов исследований. Особое внимание будет уделено всестороннему изучению археологических находок с Барсовой горы – памятника, который по древности превосходит египетские пирамиды.
"Сотрудничество с ведущим мировым музеем позволит вывести музейно-научную и выставочно-экспозиционную деятельность музея "Барсова Гора" на новый уровень. Это касается и изучения территории урочища, и осмысления масштабов уже сформированного комплекса находок. Так, основой базовой коллекции станут предметы 210 коллекций, собранных по итогам более 70 раскопок, проведенных на Барсовой Горе с 1970 по 2008 год. Эти артефакты недавно переданы Сургутскому району по соглашению с Уральским федеральным университетом им. Б.Н. Ельцина", подчеркнул Андрей Трубецкой.
Также Трубецкой отметил, что в фондах Эрмитажа уже хранятся десять предметов с Барсовой горы, среди которых: поднос с именем визиря и византийская чаша с изображением животных и птиц. Две шумящие подвески из этой коллекции сейчас представлены на выставке "Потомки Чингисхана. Русь и мир" в музеях Московского Кремля.
Ханты-Мансийский Автономный ОкругСургутский районГосударственный ЭрмитажМузеиАрхеологияХанты-Мансийский автономный округ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала