Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил идею вернуть исторические названия улиц в Ивановской области - РИА Новости, 08.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:49 08.04.2026
Путин оценил идею вернуть исторические названия улиц в Ивановской области

Путин поддержал идею возрождения исторических названий улиц в Ивановской области

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Президент РФ Владимир Путин и губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский во время встречи
 Президент РФ Владимир Путин и губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский во время встречи - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский во время встречи
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает хорошей инициативу властей Ивановской области о том, чтобы напомнить исторические названия переименованных улиц.
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский на встрече с президентом в среду рассказал о проекте "Земля героев", который посвящен героям ивановской земли, в том числе участникам СВО. Новые улицы в регионе преимущественно будут называть именами таких героев, отметил он, - а те улицы, которые когда-либо были переименованы, теперь будут носить двойные названия.
Глава области пояснил, что речь не идет о переименовании, просто вместе с нынешним названием будет упоминаться также и историческое название улицы.
"Хорошая идея", - поддержал Путин.
ОбществоИвановская областьРоссияВладимир ПутинСтанислав Воскресенский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала