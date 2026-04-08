Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил хорошие показатели Ивановской области в строительном секторе - РИА Новости, 08.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:00 08.04.2026
Путин отметил хорошие показатели Ивановской области в строительном секторе

© РИА Новости / POOL | Президент РФ Владимир Путин и губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский во время встречи
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил хорошие показатели Ивановской области в строительном секторе и сельском хозяйстве.
Глава государства в среду принял в Кремле губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского.
"Динамика хорошая, стройка подрастает, сельскохозяйственное производство растет", - сказал Путин.
В то же время президент попросил обратить внимание на бытовые вопросы. "Я имею в виду контейнерные площадки, своевременный, по графику вывоз мусора. Я вас прошу за этим тоже следить", - добавил Путин.
Воскресенский также рассказал президенту о сложной ситуации с ремонтом детских садов в регионе. Сейчас отремонтированы почти две трети таких учреждений - 200 детских садов.
"Ясли нужны", - отметил Путин.
ЭкономикаИвановская областьРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала