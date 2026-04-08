МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил хорошие показатели Ивановской области в строительном секторе и сельском хозяйстве.
Глава государства в среду принял в Кремле губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского.
"Динамика хорошая, стройка подрастает, сельскохозяйственное производство растет", - сказал Путин.
В то же время президент попросил обратить внимание на бытовые вопросы. "Я имею в виду контейнерные площадки, своевременный, по графику вывоз мусора. Я вас прошу за этим тоже следить", - добавил Путин.
Воскресенский также рассказал президенту о сложной ситуации с ремонтом детских садов в регионе. Сейчас отремонтированы почти две трети таких учреждений - 200 детских садов.
"Ясли нужны", - отметил Путин.
