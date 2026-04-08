Путин оценил уровень обеспечения российской армии обмундированием

Президент РФ Владимир Путин и губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский во время встречи. 8 апреля 2026

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. В обеспечении российской армии обмундированием сделано еще не все, что необходимо, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства в среду принял в Кремле губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского . Глава региона рассказал президенту, что область набирает компетенции в легкой промышленности.

"Серьезную возможность открыл ваш указ, ваш указ от августа прошлого года по поводу закупок для целей, для вещевого обмундирования в интересах Вооруженных сил", - добавил Воскресенский.

"Еще не все там сделано, что нужно", - сказал Путин