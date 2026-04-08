Путин оценил уровень обеспечения российской армии обмундированием

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. В обеспечении российской армии обмундированием сделано еще не все, что необходимо, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в среду принял в Кремле губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского. Глава региона рассказал президенту, что область набирает компетенции в легкой промышленности.
"Серьезную возможность открыл ваш указ, ваш указ от августа прошлого года по поводу закупок для целей, для вещевого обмундирования в интересах Вооруженных сил", - добавил Воскресенский.
"Еще не все там сделано, что нужно", - сказал Путин.
В августе 2025 года Путин подписал указ, согласно которому военная форма для военнослужащих российских Вооруженных сил с 1 января 2026 года должна быть только российского производства. А начиная с 2027 года она должна быть пошита из российских тканей.