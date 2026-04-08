Путин наградил художника Сафронова орденом Александра Невского

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского художника Николая Сафронова, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить Орденом Александра Невского Сафронова Николая Степановича - художника, академика федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия художеств", - говорится в указе.
