Рейтинг@Mail.ru
Эксперт объяснил, почему появляются симптомы псевдоаллергии весной
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:31 08.04.2026
Эксперт объяснил, почему появляются симптомы псевдоаллергии весной

Панов: симптомы псевдоаллергии весной могут появляться из-за некоторых продуктов

© Depositphotos.com / Mladen MitrinovicДевушка с аллергией
Девушка с аллергией - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
© Depositphotos.com / Mladen Mitrinovic
Девушка с аллергией. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Симптомы, которые весной часто принимают за аллергию на пыльцу, могут быть связаны с реакцией организма на продукты питания, заявил интернет-изданию "Лента.ру" кандидат химических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Алексей Панов.
"Основной механизм связан с высвобождением гистамина… Появляются покраснение кожи, чувство жара, легкая отечность губ или насморк", - отметил он.
По словам эксперта, такие реакции не связаны с иммунной аллергией, а возникают из-за продуктов, способствующих повышению уровня гистамина, включая выдержанные сыры, копчености, шоколад и цитрусовые. Он добавил, что весной чувствительность организма к таким веществам усиливается.
Панов рассказал, что весной на слизистые дыхательных путей уже действует пыльца растений, а организм расходует больше ферментных ресурсов на нейтрализацию раздражителей окружающей среды.
"На состояние также влияют сезонные факторы среды: колебания температуры и влажности воздуха, изменения режима питания, повышенная нагрузка и стресс, снижение уровня витамина D из-за длительного периода недостатка солнечного света. Совокупность этих условий влияет на регуляцию обменных процессов и повышает восприимчивость организма к различным раздражителям", - рассказал эксперт.
Здоровье - ОбществоАллергия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала