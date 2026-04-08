Эксперт объяснил, почему появляются симптомы псевдоаллергии весной

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Симптомы, которые весной часто принимают за аллергию на пыльцу, могут быть связаны с реакцией организма на продукты питания, заявил интернет-изданию "Лента.ру" кандидат химических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Алексей Панов.

"Основной механизм связан с высвобождением гистамина… Появляются покраснение кожи, чувство жара, легкая отечность губ или насморк", - отметил он.

По словам эксперта, такие реакции не связаны с иммунной аллергией, а возникают из-за продуктов, способствующих повышению уровня гистамина, включая выдержанные сыры, копчености, шоколад и цитрусовые. Он добавил, что весной чувствительность организма к таким веществам усиливается.

Панов рассказал, что весной на слизистые дыхательных путей уже действует пыльца растений, а организм расходует больше ферментных ресурсов на нейтрализацию раздражителей окружающей среды.